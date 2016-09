Naissance du premier enfant au monde issu de trois parents

Le premier bébé conçu grâce à une technique utilisant l'ADN de trois personnes dans l'embryon est né en avril dernier, a affirmé mardi l'American Society for Reproductive Medicine (ASRM). Une équipe médicale internationale menée par le Dr John Zhang, du Centre New Hope Fertility à New York, a utilisé une technique inédite de transfert des matériaux génétiques du noyau pour éviter que la mère ne transmette à son enfant des gènes défectueux responsables du syndrome de Leigh, précise le communiqué de l'ASRM.