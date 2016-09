Accidents de la route: 8 morts en une semaine dans des zones urbaines

Huit personnes sont décédées et 311 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus entre les 20 et 26 septembre dans des zones urbaines, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). "L'élément humain est la principale cause de ces accidents avec 90%, outre d'autres facteurs ayant trait à l'état des véhicules et de la route", précise le communiqué. En comparant ce bilan avec celui de la semaine dernière, le nombre d'accidents a enregistré une baisse sensible (-37) ainsi que celui des blessés (-63), tandis que celui des morts a augmenté (+02).