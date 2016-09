L'ARPT notifie l'octroi des licences 4G

L’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT) a notifié aux trois opérateurs de téléphonie mobile en Algérie, les décrets exécutifs d’octroi des licences 4G publiés au Journal officiel, indique mercredi à Alger un communiqué de l'ARPT. "L’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications informe les usagers des services de la téléphonie mobile et l’ensemble du public algérien de la publication des décrets exécutifs d’octroi des licences 4G dans le Journal officiel n°52, du dimanche 2 Dhou El Hidja 1437, correspondant au 4 septembre 2016", précise la même source.