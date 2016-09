La Tunisie est "en état d'urgence économique"

La Tunisie est "en état d'urgence économique" avec une croissance atone et des finances publiques "en grande difficulté", a prévenu mercredi le ministre tunisien de l'Investissement, Fadhel Abdelkéfi. "La situation imposerait que l'on commence à investir dans ce pays. Si la Tunisie est en état d'urgence contre le terrorisme, il faudrait que tout le monde comprenne qu'on est aussi dans un état d'urgence économique", a dit M. Abdelkéfi lors d'une rencontre organisée par la chambre de commerce tuniso-britannique. "La situation macro-économique du pays est extrêmement inquiétante", a-t-il ajouté. M. Abdelkéfi a notamment évoqué un déficit public "abyssal" à 6,5% du PIB "et une dette (publique) de 63% (du PIB) qui a plus que doublé en cinq ans". Dans le même temps, il a relevé que la croissance en 2016 serait inférieure à 1,4%, loin des 2,5% escomptés.