5 casemates et 3 bombes artisanales détruites à Batna et Saïda

Cinq casemates et trois bombes de confection artisanale ont été détruites mercredi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Batna et Saïda, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont détruit, le 28 septembre 2016, cinq casemates et trois bombes de confection artisanale, suite à des opérations de fouille et de ratissage à Batna et Saïda (5e RM et 2e RM), précise le MDN. Par ailleurs, et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a arrêté 10 contrebandiers, à Tamanrasset et In Guezzam (6e RM), et saisi deux camions, un véhicule tout-terrain et une importante quantité de denrées alimentaires s'élevant à 30 tonnes destinées à la contrebande".