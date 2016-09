Le taux des projets reportés dans les wilayas du sud est faible

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal a affirmé jeudi que le taux des projets reportés dans les régions du sud, en raison de la chute des cours du pétrole, était faible et ne dépassait pas 3,6% de l'ensemble des programmes reportés au niveau national. Dans sa réponse à une question orale concernant la non exclusion des wilayas de l'extrême sud de la décision de gel des projets, prise suite aux effets de la crise financière induite par la chute des cours de pétrole au niveau international notamment sur les secteurs de la santé et de l'enseignement, lue par la ministre chargée des relations avec le parlement, Ghania Eddalia, le Premier Ministre a indiqué que le taux des projets reportés au niveau de 10 wilayas du sud a atteint, jusqu'au 31 décembre 2015, 3,6% de l'ensemble des programmes reportés au niveau national et 5,2% du plan de charges spécifique à ces wilayas".