5 terroristes abattus à Batna

Cinq terroristes ont été abattus jeudi à Batna par un détachement de l'ANP qui a récupéré des armes et une grande quantité de munitions, indique un communiqué du ministère de la défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de qualité menée par les forces de l'Armée nationale populaire à Djebel Ouslati, commune de Tazoult, wilaya de Batna (5E Région militaire), un détachement de l'ANP a abattu cinq (5) terroristes cet après-midi du 29 septembre 2016", précise la même source. Cette opération a permis de récupérer "un fusil mitrailleur (RPK), 4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, une grande quantité de munitions, comme il a également détruit 6 casemates contenant des vivres, des mines de confection artisanale, des plaques photovoltaïques et divers objets".