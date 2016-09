Le Venezuela salue l'accord limitant la production de pétrole

L'accord annoncé mercredi à Alger par l'Opep pour limiter la production de pétrole afin d'enrayer la chute des prix "renforce" le rôle de l'organisation sur le plan politique et économique mondial, a affirmé jeudi le président vénézuelien Nicolas Maduro. Cet accord stabiliserait la production des pays de l'Opep à entre 32,5 et 33 millions de barils par jour, contre 33,47 millions de baril par jour en août, selon les chiffres de l'Agence internationale de l'Energie (AIE). Il "reflète les infatigables efforts déployés par le Venezuela depuis presque deux ans pour trouver un consensus afin de stabiliser le marché pétrolier (...) et renforce le rôle de l'Opep dans l'équilibre des forces économiques et géopolitiques", selon un communiqué signé par M. Maduro.