Le virus Zika peut-être transmis par la sueur ou les larmes

Un septuagénaire américain décédé en juin après avoir été infecté par le virus Zika lors d'un voyage au Mexique pourrait avoir contaminé son fils par ses larmes ou sa sueur, avancent des chercheurs, ce qui serait sans précédent connu. Ce cas mystérieux de transmission avait été signalé en juillet par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Toutes les voies de transmission connues dont la plus commune, la piqûre de moustique infecté, ont été écartées, selon des infectiologues qui présentent les résultats de leur investigation dans l'édition du New England Journal of Medicine publiée mercredi soir.