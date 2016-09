Le pétrole ouvre en petite hausse à New York

Les cours du pétrole progressaient très légèrement à l'ouverture vendredi à New York, le marché étant dominé par les inquiétudes sur la banque Deutsche Bank et l'effet dopant de l'Opep commençant à s'essouffler. Le cours du baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, prenait cet après-midi quelque 17 cents à 48,00 dollars sur le contrat pour livraison en novembre au New York Mercantile Exchange (Nymex). Selon les analystes, des indicateurs économiques médiocres en Asie et surtout les inquiétudes qui s'accentuent sur la situation de Deutsche Bank ont fait monter le dollar ce qui a pesé sur le pétrole. Le pétrole, libellé en dollar, souffre généralement d'une hausse du cours du billet vert qui le rend plus onéreux pour les acheteurs utilisant d'autres monnaies.