Le Nigeria poursuit les grands groupes pétroliers en justice

Le gouvernement nigérian, qui accuse de grands groupes pétroliers d'avoir exporté illégalement pour 17 milliards de dollars de brut entre 2011 et 2014, a comparu vendredi devant la cour de Lagos, pour un premier procès contre ENI Agip (Italie), Total (France) et Chevron (Etats-Unis). Ce premier procès concerne les exportations non déclarées, faites par Total E&P Nigeria Limited, Nigeria Agip Oil Company et Chevron vers les Etats-Unis, pour une somme de 12,7 milliars de dollars (57 millions de barils), selon le gouvernement.