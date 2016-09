Ban Ki-moon propose une médiation entre l'Inde et le Pakistan

Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a proposé vendredi ses bons offices pour une médiation entre l'Inde et le Pakistan à propos du territoire disputé du Cachemire. M. Ban a demandé "aux deux parties de faire preuve du maximum de retenue et de prendre immédiatement des mesures pour faire retomber la tension", a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric. "Ses bons offices sont disponibles si les deux parties acceptent" cette médiation, a-t-il ajouté. Le porte-parole de l'ONU Stéphane Dujarric a indiqué auparavant que M. Ban "suivait la situation avec une grande préoccupation" et qu'il accueillerait favorablement "toute initiative de nature à apaiser la tension".