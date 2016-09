Au moins 2 morts dans deux attentats à la bombe à Baghdad

Au moins deux personnes ont été tuées et dix autres blessées vendredi dans l'explosion de deux bombes posées en bordure de route, dans un marché bondé de Baghdad, selon une source policière. Deux bombes ont explosé sur le marché animé du district de Sadr City dans l'est de Baghdad, a indiqué la source sous couvert d'anonymat. Ces explosions ont détruit plusieurs magasins et de nombreux stands, et endommagé plusieurs bâtiments voisins ainsi que des voitures civiles, selon la même source. Le nombre de victimes pourrait encore s'alourdir parce que de nombreux blessés sont dans un état critique, a ajouté la source. Les attentats terroristes, les violences et les conflits armés ont causé la mort de 691 Irakiens, et blessé 1.016 autres personnes en août à travers l'Irak, a annoncé la Mission d'assistance des Nations Unies pour l'Irak.