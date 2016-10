L’Algérie, pays le moins touché dans le monde par le recrutement terroriste

L’Algérie est le pays le moins touché dans le monde par le recrutement terroriste, en dépit de sa proximité géographique avec des régions impactées par le radicalisme, a estimé le service de nouvelles et d’analyses humanitaires Irin. "Alors que groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) est en train de recruter des membres dans le monde entier, un seul pays musulman (l’Algérie) se démarque", du reste, relève Irin (acronyme de l’anglais: Integrated regional information networks) dans une analyse publiée jeudi. Ce réseau mondial d’informations, spécialisé dans la couverture des crises humanitaires, relève "qu’en dépit de sa proximité des régions touchées par l’extrémisme et ayant connu un passé mouvementé de militantisme, l’Algérie compte moins de recrues comparés à plusieurs autres pays, y compris ses voisins la Tunisie et le Maroc".