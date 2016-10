Nigéria: environ 400.000 enfants menacés par la malnutrition

Environ 400.000 enfants seront touchés par la malnutrition au Nigéria, a indiqué le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) qui a annoncé avoir doublé son appel de fonds humanitaire pour le pays. On estime qu'environ 400.000 enfants de moins de 5 ans seront touchés par la malnutrition aiguë sévère dans trois Etats du nord-est du Nigéria cette année, a précisé jeudi l'UNICEF dans un communiqué de presse. Plus de 4 millions de personnes sont confrontées à des pénuries alimentaires et 65.000 personnes vivent dans des conditions de quasi-famine principalement dans l'Etat le plus affecté de Borno, en raison notamment de la crise liée au groupe terroriste Boko Haram, a précisé l'agence onusienne.