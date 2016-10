Hydrocarbures : l’Algérie retrouve une "dynamique de croissance"

L’Algérie retrouve une "dynamique de croissance" de sa production et de ses exportations d’hydrocarbures, a affirmé l'expert dans le secteur énergétique, Francis Perrin, soulignant que l’année 2017 devrait marquer le début d’un accroissement supplémentaire. "Les statistiques publiées par la Sonatrach en septembre confirment que l’Algérie est en train de retrouver une dynamique de croissance pour sa production et ses exportations d’hydrocarbures liquides et gazeux", a expliqué Francis Perrin dans l'éditorial du dernier numéro d'Oil & Gaz Africa (OAG Africa).