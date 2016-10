Lancement officiel de la 4G en Algérie

La ministre de la Poste, des Technologies de l’information et de la Communication (MPTIC), Imane Houda Feraoun, a procédé samedi à partir d’Ouargla au lancement officiel de la téléphonie mobile de quatrième génération (4G) en Algérie. S’exprimant lors de la cérémonie de lancement de cette nouvelle technologie, organisée au siège de l’agence commerciale locale de l’opérateur public de téléphonie mobile "Mobilis" (chef-lieu de wilaya), la ministre a affirmé que cette opération entre dans le cadre de la modernisation et du déploiement du réseau des télécommunications sur le territoire national, afin d’orienter le pays vers l’économie de la connaissance. "Cette future économie doit être fondée sur les nouvelles technologies de l’information et les ressources humaines", a-t-elle souligné.