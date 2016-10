Lutte antiterroriste à Batna: Un atelier de fabrication d'explosifs détruit

Un atelier de fabrication d'explosifs a été découvert et détruit vendredi à Batna par un détachement de l'Armée nationale populaire alors qu'un autre détachement a détruit deux casemates à Tipaza, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 30 septembre 2016 suite à une opération de ratissage et de recherche dans la zone d'Oustili, Wilaya de Batna, un atelier de fabrication d'explosifs contenant des explosifs (TNT), des outils de détonation, des mines de confection artisanale et une quantité de munitions", précise la même source. De même, un autre détachement a détruit deux casemates à Tipaza, ajoute le communiqué.

Au sud du pays, cinq Libyens armés ont été arrêtés le même jour par un détachement de l’ANP du secteur opérationnel d’In Amenas dans la wilaya d’Illizi, rapporte un communiqué du MDN. Les personnes arrêtées étaient à bord de trois véhicules tout-terrain en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil de chasse et deux paires de jumelles, selon la même source. Le MDN précise que ces arrestations ont été opérées lors d’une embuscade dans la région de Debdeb près des frontières avec la Libye.