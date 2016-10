Colombie: les Farc vont dédommager matériellement les victimes

La guérilla des Farc a annoncé samedi en Colombie qu'elle allait dédommager matériellement les victimes du conflit armé, dans le cadre de l'accord de paix signé avec le gouvernement et soumis dimanche à référendum. "Conformément à ce qui a été établi dans l'accord final, nous procèderons à la réparation matérielle des victimes dans le cadre des mesures de dédommagement intégral", a annoncé la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) dans un communiqué. Afin de financer ces indemnisations, les Farc vont "déclarer devant le gouvernement, les ressources monétaires et non monétaires qui ont constitué (leur) économie de guerre", ajoute le texte.