L'Iran et le Pakistan organisent un exercice naval conjoint

Les forces navales iraniennes et pakistanaises ont organisé samedi un exercice naval conjoint dans les eaux territoriales pakistanaises, au large du port de Karachi, ont rapporté des médias locaux. La 43e flottille de la Marine iranienne, qui est arrivée au port de Karachi le 27 septembre, représentait l'Iran dans cette opération de secours et de sauvetage en mer, selon la presse. La flottille iranienne était composée du navire de guerre logistique Lavan, des navires lance-missiles Falakhan et Khanjar, du transport de troupes Konarak, et d'un hélicoptère de conception iranienne. Plusieurs exercices basés sur des scénarios déterminés à l'avance se sont succédés pendant cette série de manœuvres conjointes. Ils comprenaient entre autres des opérations de recherche et de secours. L'Iran et le Pakistan avaient déjà organisé un exercice naval conjoint dans le détroit d'Hormuz en 2014.