Turquie: plus de 3.300 migrants interceptés en septembre

Les gardes-côtes turcs ont intercepté 3.300 candidats à l'immigration clandestine durant le mois de septembre dernier, soit le double du mois d'août (1.670 migrants), selon un bilan des autorités, cité par des médias. Ce nombre de migrants illégaux qui tentaient de rejoindre les îles grecques voisines via la mer Egée a constitué le pic des six derniers mois, depuis l'entrée en vigueur, le 20 mars dernier, de l'accord entre Ankara et Bruxelles pour endiguer le flux migratoire vers l'Europe. Cet accord prévoit la réadmission de migrants et réfugiés selon le principe "un contre un". Ainsi, pour chaque Syrien reconduit en Turquie, un syrien réfugié en Turquie serait accueilli dans un Etat membre de l'Union. Une mesure destinée à mettre fin aux périlleuses traversées de la mer Egée et au business du trafic d'êtres humains.