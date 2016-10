Les Hongrois aux urnes pour le référendum anti-réfugiés

Les Hongrois ont commencé à voter dimanche à l'occasion d'un référendum anti-migrants du Premier ministre Viktor Orban et en pied-de-nez à la volonté de l'Union européenne de répartir les réfugiés entre Etats membres. Quelque 8,3 millions d'électeurs sont appelés à répondre à la question "Voulez-vous que l'Union européenne décrète une relocalisation obligatoire de citoyens non-hongrois en Hongrie sans l'approbation du Parlement hongrois?". Les bureaux de vote ont ouvert à 06H00 locales (04H00 GMT) et fermeront à 19H00 (17H00 GMT). Budapest n'a proposé à ce jour aucune place d'accueil et se considèrera, si le non l'emporte, définitivement affranchie de toute obligation de contribuer à l'effort européen de répartition des migrants arrivant sur le continent.