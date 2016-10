Egypte: cinq conscrits de la police tués

Des hommes armés ont tué samedi cinq conscrits de la police dans la péninsule du Sinaï égyptien, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Les cinq conscrits roulaient à Al-Arich, chef-lieu de la province du Nord-Sinaï, quand des hommes armés ont ouvert le feu sur leur véhicule, a souligné le ministère dans un communiqué. Cette attaque intervient trois jours après une autre similaire dans la même ville et revendiquée par la branche égyptienne de l'organisation autoproclamée "Etat islamique" (Daech/EI).Trois policiers et leur chauffeur avaient été tués par balle. Selon le gouvernement, des centaines de policiers et soldats ont péri dans des attentats perpétrés par les terroristes, qui frappent aussi parfois la capitale égyptienne Le Caire et le Delta du Nil.