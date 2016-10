Khartoum salue la décision du Conseil des droits de l'Homme

Le gouvernement soudanais a déclaré samedi qu'il considérait la décision du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU de maintenir le Soudan sous le régime du Chapitre 10 et de prolonger le mandat de son expert indépendant sur la situation des droits de l'Homme comme un succès pour la diplomatie soudanaise. "La diplomatie soudanaise a réussi, avec l'aide de divers groupes arabes et africains, des pays islamiques et des pays non-alignés, à faire repousser des propositions de résolutions soumises par plusieurs pays", a déclaré dans un communiqué Gharib Allah Khidir, porte-parole du ministère soudanais des Affaires étrangères.