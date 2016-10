Méga projet algéro-américain d'élevage et de céréaliculture

Un projet algéro-américain d'élevage de vaches laitières et de production céréalière et fourragère à El Bayadh va entrer en production dès fin 2016, a indiqué dimanche le président du Conseil d'affaires algéro-américain (Usabc), Smail Chikhoune. "Ce grand partenariat est le premier du genre algéro-américain entre un consortium d'américains spécialisés dans l'élevage et la culture céréalière et le groupe privé algérien Lacheb", a précisé M. Chikhoune sur les ondes de la radio nationale. S'étendant sur une superficie de 25.000 hectares (ha), dont 5.000 ha réservés à l'élevage de vaches laitières et d'autres bovins, cette exploitation agricole produira du blé dur, de l'orge, du fourrage, de la pomme de terre et activera aussi dans l'ensilage du maïs, sur une superficie globale de 20.000 ha.