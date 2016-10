Elections locales au Brésil

Plus de 144 millions de Brésiliens ont commencé à voter dimanche pour élire maires et conseillers municipaux de ce pays continent, avec deux villes phares, Sao Paulo et Rio, une élection qui servira de test à la présidentielle de 2018, ont indiqué des médias. Les bureaux de vote ont ouvert dans tout le pays à 08H00 (11H00 GMT) et devaient fermer à 17H00 (21H00 GMT). Le vote se fait au moyen d'urnes électroniques jusque dans les régions reculées d'Amazonie. Selon les analystes et les sondages, le Parti des Travailleurs (PT-gauche), aux commandes du Brésil depuis 13 ans et dont la trajectoire a été brutalement interrompue par la destitution très controversée de la présidente Dilma Rousseff fin août - pour maquillage des comptes publics - devrait perdre du terrain au bénéfice de la droite et du groupe conservateur évangélique.