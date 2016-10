Turquie: le frère de Fethullah Gülen arrêté

Le frère de Fethullah Gülen accusé d'être l'instigateur du coup d'Etat avorté du 15 juillet, a été arrêté par la police, a annoncé dimanche l'agence de presse progouvernementale Anadolu. Accusé d'être "membre d'une organisation armée terroriste", Kutbettin Gülen a été arrêté à Izmir (ouest), chez un de ses proches dans le district de Gaziemir, et placé en garde à vue, a ajouté l'agence Anadolu. Les autorités turques accusent l'ex-prédicateur Fethullah Gülen d'avoir fomenté la tentative de coup d'Etat de la mi-juillet, qui a tué plus de 270 personnes et blessé des milliers d'autres. Résidant en Pennsylvanie aux Etats-Unis depuis 1999, Fethullah Gülen, réfute ces allégations et clame diriger une organisation de paix appelée "Hizmet" ("Service").