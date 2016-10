Brexit : Londres déclenchera la procédure avant la fin mars 2017

Le Royaume-Uni déclenchera l’article 50 du traité de Lisbonne stipulant la notification officielle de son retrait de l’Union européenne, avant la fin mars 2017, alors qu’un projet abrogeant l’acte d’adhésion du pays au bloc, sera soumis au parlement la même année. La Première ministre britannique, Theresa May, a annoncé dimanche aux médias, que Londres activera "avant fin mars" l'article 50 qui déclenchera la procédure du retrait de l'Union européenne, et qu’elle soumettra une législation pour révoquer l’acte de l’UE de 1972, mettant fin au droit européen au Royaume- Uni. Le 23 juin dernier, les Britanniques ont voté à 61,9 pour quitter l’UE. Depuis, Theresa May qui a remplacé David Cameron à la tête du gouvernement, est acculée par les conservateurs de même que par des responsables européens, pour déclencher le processus du brexit (retrait britannique).