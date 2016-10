L'armée syrienne exhorte les groupes armés à quitter Alep

L'armée syrienne a exhorté dimanche les groupes armés à quitter Alep (nord-est), leur promettant une sortie sûre de la ville, a annoncé la télévision nationale. Le commandement général de l'armée les a ainsi appelé à abandonner les positions qu'ils occupent dans l'est de la deuxième ville du pays afin de "laisser les civils vivre une vie normale", poursuit la télévision syrienne. Selon la même source, "les forces syriennes et russes leur promettent un passage sûr et sont même prêtes à leur apporter leur concours". Cette annonce survient alors que les forces gouvernementales, appuyées par l'aviation russe, ont récemment enregistré des succès notables dans l'est de la ville à la suite d'une grande offensive pour reprendre le contrôle de la région.