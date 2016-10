Deux journalistes sahraouis arrêtés par les autorités marocaines

Deux journalistes de l'Equipe Média sahraoui (EMS) ont été arrêtés par les autorités d'occupation marocaines, indique un communiqué de l'EMS cité par l'agence de presse sahraouie (SPS). Saïd Amidan et Brahim Laajail, également étudiants , étaient à bord d'un bus, sur la ligne El Ayoune occupée, qui se dirigeait vers Agadir pour rejoindre l'université où ils étudient. Said est en 2ème année droit privé, Laajail, lui est en 2ème année droit public. "C'était Said qui a informé Ahmed Ettanji, président de l'Equipe Média, via un sms, de l'acte de la police marocaine qui les avait intercepté, au barrage sud de Guelmim (sud du Maroc) avant de les conduire au siège de la préfecture de police de la ville. Contacté en retour son téléphone a sonné sans réponse", a indiqué la même source.