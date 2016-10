Une cache d’arme découverte à Tamanrasset

Un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) relevant de la 6e Région militaire à Tamanrasset a découvert dimanche près des frontières une cache contenant un important lot d’armements et de munitions, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’ANP relevant de la 6e Région militaire à Tamanrasset a découvert près des frontières, ce matin du 02 octobre 2016, une cache contenant un important lot d’armements (33 pièces) et de munitions", a précisé la même source.

Concernant l'armements, il s'agit de 03 mitrailleuses lourdes de type Dictariov, d'une mitrailleuse de type PKT, de deux fusils mitrailleurs de type RPK, de 4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, de 14 fusils semi-automatiques de type Simonov, d'un fusil mitrailleur de type M16, de 7 fusils à répétition et d'un pistolet automatique de type Makarov, a jouté la même source. Pour les munitions, il s'agit de 12 grenades , de 10 roquettes pour RPG7, de 10 obus pour mortier 82 mm, de 13 fusées d’obus pour mortiers, plus 9 charges propulsives et 2 mèches, de 7 chargeurs pour munitions de différents types, ainsi que 7.002 balles de différents calibres, a noté la même source.