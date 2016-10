Huit terroristes et 4 autres se sont rendus en septembre

Les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) ont réussi en septembre dernier à abattre huit terroristes et à arrêter neuf éléments de soutien de groupes terroristes, tandis que quatre autres terroristes se sont rendus, selon un bilan de l'ANP publié dimanche. "Les différentes opérations exécutées par les forces de l'ANP ont permis d'abattre huit terroristes, tandis que quatre autres se sont rendus, outre huit éléments de soutien de groupes terroristes arrêtés", précise le bilan. Ces opérations ont permis la destruction de 38 caches et la récupération de 10 armes kalachnikov, 29 fusils de différents types, 14 chargeurs, 688 cartouches, 53 bombes artisanales et quatre mines artisanales.