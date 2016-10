Accidents de la route: 334 morts durant la saison estivale

Trois cents trente-quatre personnes ont trouvé la mort et 2.936 autres ont été blessées dans 1.706 accidents de la route survenus durant la saison estivale 2016, a annoncé dimanche le lieutenant colonel, Ahmed Attia, directeur de la prévention et de la sécurité publique au Commandement de la Gendarmerie nationale. Lors d'une conférence de presse consacrée à l'évaluation du plan Delphine 2016, le lieutenant colonel a affirmé qu'une baisse avait été enregistrée par rapport à l'année dernière dans le nombre d'accidents (-21%), de décès (-4%) et de blessés (-23%).