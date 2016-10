Les Colombiens ont voté "Non" à l'accord de paix avec les Farc

Les Colombiens ont voté dimanche "Non" à l'accord de paix avec la guérilla des Farc, visant à mettre fin à 52 ans de conflit, selon 99,08% des bulletins dépouillés publiés par la commission électorale. Selon ces résultats quasi définitifs, le "Non" est en tête avec 50,24% des voix, contre 49,75% au "Oui", à peine plus d'une heure après la fermeture des bureaux de vote pour ce scrutin crucial sur ce qui a été négocié pendant près de quatre ans avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc). Près de 34,9 millions d'électeurs étaient appelés à répondre par "Oui" ou par "Non" à la question: "Soutenez-vous l'accord final d'achèvement du conflit et de construction d'une paix stable et durable?", titre du document de 297 pages issu de près de quatre ans de pourparlers, délocalisés à Cuba.