Gabon: gouvernement de faible ouverture après la présidentielle

Le Premier ministre gabonais, Emmanuel Issoze Ngondet, a annoncé dimanche soir la formation d'un gouvernement où quelques membres de l'opposition font leur apparition. Autre fait remarquable: le ministère de la Défense est rattaché au secrétaire général de la Présidence. L'équipe composée de 40 membres se voulait "largement ouverte aux forces vives de la nation" et compte un peu plus de 30% de femmes, a précisé le Premier ministre lors d'un point presse au palais présidentiel après plusieurs jours de tractations. Très peu d'opposants figurent finalement dans le casting censé "réconcilier" les Gabonais après les violences post-électorales qui ont secoué le pays, alors que le bras de fer continue entre le pouvoir et l'opposant Jean Ping, officiellement arrivé 2e à la présidentielle.