Afghanistan: Kunduz de nouveau attaquée par les talibans

Les talibans ont perpétré lundi une nouvelle attaque contre Kunduz, un an après avoir brièvement pris le contrôle de cette ville du nord de l'Afghanistan, ont rapporté des médias. L'attaque a commencé vers 3h00 (22h30 GMT dimanche) à partir des entrées Sud et Est, des talibans se battent en ville contre les forces gouvernementales. Le correspondant a signalé la présence de deux hélicoptères de l'armée afghane au-dessus de la cité et des combats intenses.