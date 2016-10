Oran : une bande trafiquait dans la drogue, les armes et les objets d'art

Les services de la Sûreté de wilaya d'Oran ont démantelé, le semaine dernière, une bande criminelle de trafiquants de drogue, d’armes à feu et d’objets d’art, a-t-on appris dimanche auprès de la Sûreté de wilaya. Cette opération s'est soldée par l’arrestation de deux éléments de cette bande âgés de 29 et 33 ans et la saisie de 63 colis de drogue totalisant 34 kilos de kif traité, de deux pistolets de calibres 9 et 16 millimètres, d'un fusil de chasse et de munitions. Les policiers ont saisi lors de cette opération qui a été précédée par d’intenses investigations, un nombre considérable d’armes blanches, des objets d’art de valeur dont 41 statuettes en cuivre et 12 pièces de monnaie en cuivre remontant à une époque lointaine de l’histoire. Cette opération a permis aussi la saisie de véhicules de luxe dont les moteurs vont à une vitesse de 300 km/heure utilisés pour échapper aux services de la sûreté. Elle a également permis la saisie de plus de 3 millions DA et d'un montant en devises, a-t-on indiqué.