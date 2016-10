Cap-Vert: le président Fonseca réélu au premier tour

Le président sortant du Cap-Vert Joaquim Carlos Fonseca a été réélu dimanche au premier tour avec plus de 70% des voix, selon des chiffres officiels partiels. M. Fonseca, 66 ans, candidat du Mouvement pour la Démocratie (MPD, libéral, au pouvoir), était crédité de plus de 73% des suffrages contre 23% pour Albertino Graça, 57 ans, et plus de 3% pour Joaquim Monteiro, 76 ans, selon ces résultats provisoires partiels publiés sur un site du gouvernement. MM. Graça, un universitaire, et Monteiro, qui avait remporté 2,1% des voix en 2011, sont deux candidats indépendants. Ces résultats officiels partiels concernent plus de 1.000 bureaux de vote sur un total de 1265, soit plus de 80%. Le taux d'abstention était de plus de 60%.