Quinze éléments de l'armée syrienne libre tués

Quinze éléments de l'armée syrienne libre (ASL) ont été tués et 35 autres blessés dans des affrontements avec le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) dans le nord de la Syrie durant les 24 dernières heures, a annoncé lundi l'état-major de l'armée (TSK). Les forces armées turques ont pilonné, lundi, 63 cibles Daech et détruit plusieurs équipements d'armes, six véhicules pick-up armés, sept lance-roquettes Katioucha, selon la même source, fournissant un soutien à l'ASL engagée dans la lutte contre le groupe terroriste près des localités d'Azaz et de Cobanbey (Al-Raï) dans le nord de la province syrienne d'Alep.