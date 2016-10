Afghanistan: au moins 4 morts dans l'explosion d'une moto piégée

Au moins quatre civils ont été tués et 30 autres blessés lundi dans l'explosion d'une moto piégée dans le district de Darzab, de la province afghane de Djôzdjân (nord), a indiqué le directeur adjoint de la police provinciale Abdul Hafiz Khashi. "Des terroristes ont posé un engin explosif dans les cavités d'une moto dans le bazar du district de Darzab et l'ont fait exploser au milieu des personnes innocentes qui étaient en train de faire des achats dans le bazar aujourd'hui vers 10h30 heure locale, tuant quatre civils et en blessant 30 autres", a déclaré M. Khashi. Sans donner plus de détails, il a ajouté qu'une enquête avait été lancée sur l'incident. Parallèlement, un membre du conseil provincial de Djôzdjân, Halima Sadat, a confirmé l'incident, annonçant que six personnes avaient été tuées et quelque 80 autres blessées.