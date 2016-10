M. Sellal s'entretient avec Faïz Serradj

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, s'est entretenu lundi à Alger avec le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Faïz Serradj, en visite officielle de deux jours en Algérie. Les entretiens se sont déroulés en présence du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine (UA) et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, et du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Noureddine Bedoui. Au cours de son séjour, le responsable libyen abordera l'"évolution de la situation et les efforts en cours, entrepris dans le cadre du règlement politique de la crise en Libye". Cette visite sera aussi l'occasion de "réitérer la position constante de soutien de l'Algérie à la dynamique de paix initiée dans ce pays, fondée sur la solution politique, le dialogue inclusif et la réconciliation nationale dans le cadre du respect de sa souveraineté nationale".