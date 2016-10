L'occupation du Sahara occidental par le Maroc est illégale

L'occupation du Sahara occidental par le Maroc est illégale en vertu du droit international, a rappelé dans un rapport le Centre Robert F. Kennedy des droits de l'homme dans un récent rapport en partenariat avec plusieurs autres organisations non-gouvernementales et des universitaires. Le rapport dont une copie a été reçue par l'APS à Alger et soumis le 28 septembre dernier au Comité des droits de l'homme des Nations Unies (CDH) traite du dossier des droits de l'homme du Maroc et comprend des recommandations détaillées soumises à la Commission des droits de l'homme de l'Onu. Le document présenté par le Centre Robert F. Kennedy et ses partenaires, réaffirme que l'"occupation du Sahara occidental par le Maroc est illégale en vertu du droit international, et présente des éléments ainsi que des analyses sur les actions et la façon dont le Maroc viole le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination".