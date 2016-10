80 tonnes de produits de contrebande interceptées à In Guezzam

Près de quatre-vingt tonnes composées de divers produits alimentaires et de détergents, destinés à la contrebande ont été interceptées dimanche par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), à In Guezzam, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a intercepté près des frontières, à In Guezzam, le 2 octobre 2016 trois camions chargés de près de 80 tonnes de denrées alimentaires, de boissons et de produits détergents, destinés à la contrebande", précise le MDN.