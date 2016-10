Un réseau de faux monnayeurs démantelé à Bouira

Les services de la Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de la ville de Bouira ont démantelé dimanche un réseau de faux monnayeurs, en leur possession près de 3.000 euros en billets contrefaits, a-t-on appris lundi de source sécuritaire. Ce réseau est composé de trois jeunes résidant à la cité 140 situé à la sortie nord-ouest de la ville de Bouira. Agés entre 21 et 27 ans, ces trafiquants de fausse monnaie étrangère ont été arrêtés par les services de la BMPJ avec en leur possession une somme de près de 3000 euros en fausses coupures de 100 euro, a précisé la même source. "Les éléments de la BMPJ ont agi sur renseignements avant de mener leur travail d’investigation et lancer leur opération d’arrestation qui a permis durant le même jour la saisie d’un kilogramme de kif et l’arrestation d’un trafiquant de drogue", a-t-elle ajouté. Selon la même source, les trois faux monnayeurs ont été mis sous mandat de dépôt après leur présentation devant le procureur de la République près le tribunal de Bouira.