Italie: plus de 2.600 migrants secourus en mer

Plus de 2.600 migrants ont été secourus au large de la Libye, ont annoncé lundi les gardes-côtes italiens. Les premières embarcations de fortune ont été repérées avant l'aube, dont un bateau de pêche avec environ 700 personnes à bord, dont de nombreux enfants. Au total, une douzaine d'embarcations ont été secourues, mais d'autres opérations étaient encore en cours lundi. Des navires des gardes-côtes et d'organisations humanitaires comme Médecins sans Frontières (MSF), SOS Méditerranée, Save the Children ou encore ProActiva Open Arms participaient aux secours, avec l'appui de navires militaires. MSF a ainsi évoqué une opération difficile menée auprès d'un canot pneumatique en difficulté: plusieurs personnes ont failli se noyer et beaucoup ont subi des brûlures à cause du carburant. Deux femmes et un enfant de 8 ans, grièvement brûlés, devaient être évacués rapidement.