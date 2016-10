11 migrants morts au large de la Libye

Onze migrants dont deux enfants sont morts lundi au large de la Libye alors qu'ils tentaient la dangereuse traversée de la Méditerranée à bord d'un canot pneumatique pour se rendre en Europe, a indiqué un responsable des gardes-côtes libyens. "Un pêcheur nous a rapporté qu'un canot pneumatique se trouvait, avec un groupe de migrants à son bord, au large de Garaboulli", à 70 km à l'est de Tripoli, a dit ce responsable sous le couvert de l'anonymat. "Nous l'avons intercepté et ramené à la côte. Nous y avons trouvé 11 corps de migrants noyés qu'on avait repêchés et remis dans le bateau", a-t-il ajouté.