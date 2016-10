Libye: les frappes américaines contre Daech durent plus que prévu

Les frappes aériennes américaines contre le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI-Daech) à Syrte, sont entrées dans leur troisième mois, plus longtemps qu'initialement anticipé par le Pentagone. Au démarrage de ces bombardements le 1er août, les responsables américains avaient estimé que la campagne en appui des forces du gouvernement d'union nationale libyenne (GNA) serait probablement courte, se mesurant "en semaines et non en mois". Mais les groupes terroristes n'ont pas encore été délogés de trois quartiers de Syrte, ville côtière située à 450 km à l'est de Tripoli.