Brexit : la livre britannique au plus bas face au dollar

La livre britannique poursuivait sa chute mardi en tombant à un nouveau plus bas en 31 ans face au dollar, signe de l'inquiétude des investisseurs qui craignent que le Royaume-Uni opte pour un "Brexit dur" vis-à-vis de l'Union européenne. Vers 07H25 GMT, la livre valait 1,2757 dollar, soit son plus faible niveau depuis 1985. La devise britannique a également atteint un nouveau plus bas en plus de trois ans face à la monnaie européenne à 87,56 pence pour un euro vers 07H00 GMT. Ce plongeon de livre, en cours depuis lundi, illustrait un regain d'incertitudes quant au Brexit, alors que la Première ministre Theresa May a annoncé dimanche vouloir enclencher la procédure de sortie de l'Union européenne d'ici fin mars.