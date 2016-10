Le Nobel de physique attribué à trois chercheurs britanniques

Le prix Nobel de physique a été attribué mardi à trois Britanniques travaillant aux Etats-Unis, David Thouless, Duncan Haldane et Michael Kosterlitz, pour leurs recherches sur la matière. "Leurs découvertes ont permis des avancées dans la compréhension théorique des mystères de la matière et créé de nouvelles perspectives pour le développement de matériaux innovants", a écrit la Fondation Nobel. M. Thouless, 82 ans, né en Ecosse, est professeur émérite à l'université de Washington à Seattle (nord-ouest des Etats-Unis). Il obtient la moitié du prix, soit quatre millions de couronnes (417.000 euros). L'autre moitié est partagée entre M. Haldane, 65 ans, né à Londres, qui enseigne à l'université de Princeton (New Jersey), et M. Kosterlitz, également né en Ecosse, en 1942, de l'université Brown à Providence (Rhode Island).