40 éléments de talibans tués dans le nord de l’Afghanistan

Les forces gouvernementales afghanes ont tué mardi plus de 40 éléments de talibans lors d'une contre-attaque, obligeant les talibans à évacuer plusieurs zones de la ville de Kunduz et de ses environs, a annoncé un responsable de sécurité afghan, Mahfoozullah Akbari. "Plus de 40 rebelles talibans ont été tués depuis ce matin, lorsque les forces gouvernementales ont lancé une contre-offensive et ont forcé les talibans à se retirer de plusieurs zones de la ville de Kunduz", a-t-il confirmé. Les rebelles talibans sont entrés lundi dans la ville de Kunduz, chef-lieu de la province du même nom, stratégiquement importante car située le long de la frontière avec le Tadjikistan.